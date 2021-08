NZ-Serie stellt die Köpfe hinter der Geschichtswerkstatt vor: Dieter Nüßler hat neues Werk vollendet

Mehr als fünf Jahre ist sie nun schon online, die Baumholderer Geschichtswerkstatt. Die Internetseite, auf der die Historie der Westrichstadt und ihrer Umgebung anhand von digitalen Dokumenten, Abhandlungen, aber auch Videos gebündelt, aufgearbeitet und so der Nachwelt erhalten wird. Im Laufe der Zeit ist die Liste der Dokumente und Artikel auf eine beachtliche Länge angewachsen. Die Nahe-Zeitung will nun in einer kleinen Serie die wenigen Menschen vorstellen, die hinter der Geschichtswerkstatt stehen und das Projekt mit Leben füllen. Den Anfang macht Dieter Nüßler, der gerade ein neues Werk vollendet hat.