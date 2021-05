NZ-Serie: Stadträtin Silke Haller hat Gleichberechtigung stets im Blick

Beruf, Ehrenamt als im Jahr 2019 neu gewähltes Idar-Obersteiner Stadtratsmitglied, Corona, noch dazu Kinder – zwischen Homeoffice und Homeschooling sowie Sitzungen unter Anwesenheit und Onlinebesprechungen mit der eigenen Fraktion. Die NZ hat sich drei Stadtratsmitglieder ausgesucht, die all das gemeinsam haben: Wie erleben Silke Haller (CDU), Eva Milisenda (SPD) und Jean Pierre Ganser (Bündnis 90/Die Grünen) die Situation? In diesem Bericht schildert Silke Haller – 43 Jahre, Verwaltungsangestellte in der Weiterbildung zur Hygienekontrolleurin, eine zwölfjährige Tochter – ihre Sichtweise.