Kreis Birkenfeld/Bonn

Das Coronavirus bringt auch im Kreis Birkenfeld das öffentliche Leben vielerorts zum Stillstand. Im Fernsehen verbreitete Horrormeldungen aus Krankenhäusern und düstere Prognosen von Ökonomen drücken die Stimmung. Mit kreativen Ideen versuchen viele Menschen, in der Krise den Humor nicht zu verlieren, oft aber auch, sich ein Stück Verrücktheit zu bewahren – trotz aller vielleicht noch so lästigen Beschränkungen, trotz Schutzmasken und Abstandsregeln. Die NZ möchte wissen: Was haben Sie in jüngster Zeit Verrücktes angestellt?