Rührei essen, Milchkaffee trinken, Mund abputzen – und vor allem: weitermachen. So wirkt Julia Klöckner an diesem Morgen in der Brasserie am Schleiferplatz. Das Krönchen richten nach einem Jahr, das für sie beruflich alles andere als erfolgreich verlief, da winkt sie im Geiste wohl eher ab.