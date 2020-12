Nur virtuelle Meisterschaft möglich: Corona bremst Formel-1-Team des Heinzenwies-Gymnasiums aus

Idar-Oberstein

Die Begabtenförderungsgruppe Physik des Gymnasiums an der Heinzenwies hat sich zu Beginn des Schuljahres zusammen mit ihrer Lehrerin Christine Fell an die Umsetzung eines sehr ehrgeizigen Projekts gemacht, nämlich an die Teilnahme in der Juniorklasse des Wettbewerbs „Formel 1 in der Schule“. Es handelt sich hierbei um einen multidisziplinären Wettbewerb für Schüler im Alter von 11 bis 19 Jahren, an dem sich die Neuntklässler Katharina Bohrer, Evelyn Hirsch, Jannis Ruhk, Jan Schuler und Elia Wrzesinski beteiligt haben. Ihre Aufgabe besteht darin, einen Miniatur-Formel-1-Rennwagen am Computer selbst zu entwickeln, ihn fertigen zu lassen und schließlich mit ihm an Rennen bei den Regionalwettkämpfen und Landesmeisterschaften teilzunehmen, bei denen sich die Besten für die deutsche Meisterschaft qualifizieren.