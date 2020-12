Idar-Oberstein

In der aktuellen Lage kommt die Kultur aus den bekannten Gründen zu kurz. Vielen Künstlern brechen die Einnahmen weg, Kulturhungrige kommen nicht auf ihre Kosten. Auch wenn die Pandemie in unserem Kreis verhältnismäßig ruhig verläuft, ist die Stimmung dennoch getrübt. Viele Menschen arbeiten in Kurzarbeit oder fürchten gar um ihren Arbeitsplatz. Auch die dauerhafte Kinderbetreuung zu Hause stellt viele vor eine anhaltende Belastung. Einen kleinen Lichtblick bietet jetzt die Kreissparkasse Birkenfeld. Die Regionalbank hat Holger Müller, bekannt als Ausbilder Schmidt, sowie Hochwaldcowboy Martin Weller und Puppencomedian Frank Lorenz verpflichtet.