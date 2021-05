Kreis Birkenfeld Nur eine Neuinfektion: Sieben-Tage-Inzidenz im BIR-Kreis sinkt auf 38,3 Der erfreuliche Trend hält an: Das Gesundheitsamt des Landkreises Birkenfeld hat am Mittwoch lediglich eine Corona-Neuinfektion gemeldet. Positiv gestestet wurde ein 61-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Birkenfeld.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Nationalparkkreis sinkt damit weiter. Sie liegt laut Landesuntersuchungsamt vorbehaltlich nachträglicher Korrekturen aktuell bei 38,3 und somit unter dem Landeswert von 39,4. Damit rückt die Aufhebung der bisherigen Einschränkungen durch die Bundesnotbremse samt Ausgangssperre immer näher. Sollte auch am Donnerstag und Freitag die Inzidenz unter 100 liegen, würde das am Samstag in der maßgeblichen Statistik des Robert-Koch-Insituts als fünfter Werktag in Folge unter der neuralgischen Marke gewertet. Somit könnten die Lockerungen ab Montag, 31. Mai, 0 Uhr wirksam werden. Das Klinikum Idar-Oberstein versorgt zurzeit zehn Covid-19-Patienten und drei Verdachtsfälle auf der Isolierstation. Das Krankenhaus Birkenfeld behandelt einen Covid-19-Patienten auf der Isolierstation. Seit Beginn der Pandemie sind von den bislang 2680 infizierten Kreiseinwohnern 90 in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben, 2026 gelten als genesen und 564 als akut infiziert. In „häuslicher Absonderung“ befinden sich neben den 564 aktuell Infizierten rund 400 Kreiseinwohner.