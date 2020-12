Hottenbach/Sulzbach

Ein großer Teil des kulturellen Angebots im Kreisgebiet wird von Vereinen ehrenamtlich organisiert – und das zum Teil auf sehr hohem Niveau. In der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen sind da vor allem zwei Vereine zu nennen, die sich auf ganz unterschiedlichen Gebieten hervortun: die Kulturinitiative Kultur auf Feld und Flur (KaFF) in Hottenbach und der Stumm-Orgelverein Rhaunen/Sulzbach. Für den einen war das Corona-Jahr ein Totalausfall, der andere konnte nur ein stark reduziertes Rumpfprogramm anbieten. In ganz unterschiedlicher Weise laufen bei den beiden Vereinen die Planungen für das Jahr 2021.