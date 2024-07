Mörschied/Asbacher Hütte

Nur Blechschaden: L 160 bei Mörschied nach Unfall für eine Stunde gesperrt

i Unfall auf der L160 im oberen Fischbachtal Foto: Sebastian Schmidt

Gegen 16.30 Uhr kam es auf der L 160 in Höhe der Abfahrt zum Campingplatz Harfenmühle zu einem Verkehrsunfall. Da der auffahrende BMW ein modernes Notfall E Call System an Bord hatte, wählte das Fahrzeug selbständig den Notruf, und so wurden Notarzt, Rettungsdienst und die Feuerwehren Herrstein und Kempfeld mit 25 Einsatzkräften unter Führung von Wehrleiter Nils Heidrich alarmiert.