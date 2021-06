Das war angesichts des herrlichen Sommerwetters keine Überraschung: Beim Start in die Freibadsaison war in Birkenfeld an beiden Nachmittagsschichten des Wochenendes der Besucherzuspruch so groß, dass die Ampel auf der Internetseite der Verbandsgemeinde auf Rot sprang. Das bedeutete: Die aufgrund der Corona-Regelungen bestehende Maximalkapazität von 150 Besuchern, die sich gleichzeitig im Bad aufhalten können, war erreicht.