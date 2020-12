Nun doch grünes Licht vom Gesundheitsamt: „Pyramide“ im Hambachtal darf öffnen

Archivierter Artikel vom 17.06.2020, 17:06 Uhr

Das ging dann doch schnell: Das Gesundheitsamt des Kreises hat nach einem dritten Vororttermin am Mittwoch die Genehmigung zur sofortigen Wiedereröffnung der „Pyramide“, des Erlebnisbads im Ferienpark Hambachtal, gegeben.

Zuvor hatte die für den Infektionsschutz zuständige Behörde beim Parkmanagement sowohl am Freitag als auch am Montag Nachbesserungen am Hygienekonzept gefordert, die einer Inbetriebnahme des Aquaparks entgegengestanden hatten.

Auf der Facebookseite des Hambachtals bedankt sich das Parkmanagement „nach einer stressigen Woche “ beim Gesundheitsamt für die Möglichkeit zur Wiedereröffnung des Hallenbads. „Wie versuchten wirklich, alles für die Zufriedenheit der Gäste zu tun, und wir freuen uns sehr, dass es wieder weitergeht“, heißt es in dem Post.