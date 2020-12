VG Birkenfeld

Nach Auskunft des Birkenfelder VG-Bürgermeisters Bernhard Alscher wird es in der Kita in Brücken keine Notbetreuung geben: „Ich habe in meiner Verantwortung als Träger die Einrichtung bis auf Weiteres dicht gemacht“, sagt Alscher. Das liege nicht nur daran, dass am Montag dort nur ein Kind mit Betreuungsbedarf gemeldet wurde, „sondern die Schließung ist auch sicherheitshalber geschehen".