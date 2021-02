Er ist ein Routinier auf der landespolitischen Bühne. Seit 18 Jahren macht er in Mainz Politik. Und auch mit 68 will er nicht davon lassen und bewirbt sich noch einmal um ein Mandat. Wir haben alle Direktkandidaten gebeten, sich anhand eines Fragebogens vorzustellen, den wir allen im Vorfeld zugeschickt haben. Die folgenden Angaben stammen also direkt vom Kandidaten.