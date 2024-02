Plus Idar-Oberstein Noss bei Mahnwache in Idar: „Stärker als dieser rechte Haufen“ Die Wucht der Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit hat in Deutschland nicht nachgelassen, seit ein Rechercheteam des Medienhauses Correctiv über ein Treffen von AfD-Politikern, Neonazis und Unternehmern Ende vorigen Jahres in Potsdam berichtete. Dort wurde über die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland nachgedacht. Von Karl-Heinz Dahmer

Auch am vorigen Wochenende waren wieder Zehntausende Menschen auf den Straßen, um zu zeigen, was sie davon halten, unter anderem in Idar-Oberstein. Auf den Schleiferplatz in Idar waren am Sonntag auf Einladung des Veranstalters, des Demokratischen Netzwerks Hunsrück-Hochwald, 300 bis 400 Menschen gekommen, 14 Redner hatten sich angemeldet, zwei junge ...