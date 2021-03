Nord-Ost-Turm des Schlosses wird überdacht: Burgenverein will die Maßnahme selbst stemmen

Jetzt ist der Nord-Ost-Turm des Obersteiner Schlosses an der Reihe und soll überdacht werden. Hintergrund: Das Schloss Oberstein wurde zwischen 2011 und 2014 saniert und erhielt bei dieser Maßnahme auch eine Teilüberdachung. Die Stadt Idar-Oberstein ist Eigentümerin des Schlosses, aber der Burgenverein Schloss Oberstein betreibt als Nutzer diese historische Anlage. Der Nord-Ost-Turm soll nun in gleicher Art und Weise wie die zuvor ausgeführten Maßnahmen ebenfalls eine Überdachung erhalten, um langfristig die Bausubstanz in diesem Bereich, vor allem den Kellerabgang, zu schützen.