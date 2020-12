Nohen

Die Organisatoren der 800-Jahr-Feier in Nohen trafen sich vor einigen Tagen in großer Runde, um zu beschließen, wie und wann das vor gut vier Wochen abgesagte Jubiläumsfest nächstes Jahr nachgeholt wird. Unter Leitung von Simone Schmitt, der Vorsitzenden der Kulturgemeinschaft (KGN), war man sich schnell einig, dass das große Fest am Wochenende vom 12. und 13. Juni 2021 nachgeholt wird. Im Zuge der Kirmes wird dann zwei Tage lang die erstmalige urkundliche Erwähnung in der wie schon für 2020 geplanten Form gefeiert. Bei der Auswahl des Veranstaltungstermins achteten die Organisatoren darauf, dass das Fest 2021 nicht mit einer Veranstaltung in einem der Nachbardörfer kollidiert.