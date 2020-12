Kreis Birkenfeld

„Kirche mit dir“ ist das Motto der neuen Konzeption des Kirchenkreises Obere Nahe und auch seiner Diakonie. „Das muss gerade jetzt gelten, auch wenn die Einschränkungen die persönliche Beratung an den drei Standorten der Diakonie in der Wasenstraße und Pappelstraße nur noch in begründeten Einzelfällen und mit Schutzmaßnahmen zulassen – zum Beispiel Schwangerschaftskonfliktberatung“, sagt Ilona Schlegel, Geschäftsführerin des Diakonischen Werks mit Sitz in Idar-Oberstein.