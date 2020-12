In der kommenden Woche werden auch in den Stadtteilen Algenrodt, Kirchenbollenbach und Tiefenstein Fräs- und Asphaltierungsarbeiten an verschiedenen Straßenbauarbeiten durchgeführt. Das teilt die Stadtverwaltung mit und bittet Anwohner wie Autofahrer um Verständnis für mögliche Behinderungen. Denn für die Baumaßnahmen sind teilweise Vollsperrungen der betroffenen Bereiche notwendig, so die Stadt.