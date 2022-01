Einmal geschlossene Zustimmung, dann ein Punkt mit einer klaren Kontrameinung und schließlich ein Thema, bei dem es keine Empfehlung gab, sondern die Entscheidung nach fraktionsinternen Besprechungen dem in knapp einer Woche tagenden Stadtrat überlassen wird. Das war in Kurzform das Ergebnis der gemeinsamen Sitzung des Birkenfelder Haupt- und Finanzausschusses beziehungsweise Bau- und Umweltausschusses am Dienstagabend.