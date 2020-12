Kreis Birkenfeld

Asylsuchende Frauen, Männer, Kinder aus türkischen Flüchtlingslagern sind derzeit unterwegs in Richtung Griechenland. Deshalb ist es für viele Experten nur eine Frage der Zeit, bis Kommunen in Deutschland vonseiten des Innenministeriums dazu aufgefordert werden, erneut Flüchtlinge in Ersthilfeeinrichtungen aufzunehmen, wo unter anderem Personaldaten erfasst werden und erste medizinische Untersuchungen erfolgen. Der politische und moralische Druck wächst: Joe Weingarten, SPD-Bundestagsabgeordneter von der Nahe, spricht sich für die Aufnahme von 5000 unbegleiteten Kindern in Deutschland aus, die sich jetzt noch in den Lagern an der griechisch-türkischen Grenze befinden.