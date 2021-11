Nur ein Punkt hat im öffentlichen Teil der jüngsten Stadtratssitzung für längere Diskussionen gesorgt, wobei am Ende dennoch Einigkeit über das weitere Vorgehen herrschte. Konkret geht es dabei um die zurzeit gesperrte Brücke auf einem Feldwirtschaftsweg in der Nähe des Freizeitgeländes „Struth“ am Rand von Birkenfeld und im Dreieck der Gemarkungsgrenzen mit Buhlenberg und Ellenberg.