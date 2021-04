Noch immer lange Wartezeiten beim Bürgerservice – Betroffener berichtet

Weiterhin kommt es beim Bürgerservice der Stadt Idar-Oberstein Corona-bedingt zu teils sehr langen Wartezeiten. Darüber hat sich Wolfgang Loch bei der NZ beklagt: „Die Terminvereinbarung online für die Kfz-Zulassungsstelle funktioniert. Ich bekomme einen Termin tatsächlich auf den Tag fünf Wochen später. Es wird dann wohl wieder auf den Mangel an Geld, an Personal und Räumlichkeiten verwiesen. Vielleicht besteht aber auch nur ein Mangel an neuen Ideen oder gar an Willen und Einsicht. Ein Privatunternehmen erhöht in der Krise die Schlagzahl, um konkurrenzfähig zu bleiben und der Insolvenz zu entgehen. Die Stadtverwaltung hat das nicht nötig.“