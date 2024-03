Plus Idar-Oberstein

Noch immer ein Lost Place: Nahehaus in Oberstein ist kein Schmuckstück mehr

Von Vera Müller

i Früher war das Nahehaus belebt. Foto: Hosser

Ältere erinnern sich noch an wilde Zeiten in der legendären Discothek Ypsilon, ein Fitnessstudio brachte so manchen zum Schwitzen, es gab ein Café: Es war Leben in der Bude. Nun wird das Nahehaus in der Obersteiner Fußgängerzonen zunehmend zur Bruchbude.