Es ist die nächste baustellenbedingte Vollsperrung im Birkenfelder Land: In dieser Woche gibt es in der Hauptstraße in Siesbach – einem Teilabschnitt der Kreisstraße (K) 19 – kein Durchkommen für Verkehrsteilnehmer. Grund dafür ist die Behebung eines Schadens, der bereits vor einem Jahr in Verbindung mit der Verlegung von Glasfaserkabeln an einer Trinkwasserleitung im Bereich „Auf der Treibe“ entstanden ist.