Hoppstädten-Weiersbach

Wenn der traditionelle Weihnachtsmarkt in der Doppelgemeinde ausfällt, wie es am Wochenende wegen der Corona-Pandemie der Fall war, und die Kinder deshalb nicht zum bei dieser Veranstaltung sonst gewohnten Besuch des Nikolauses auf dem Marktplatz kommen können, dann kommt der heilige Mann eben einfach zu den Kindern. Das war die Devise, die am Freitag in Hoppstädten-Weiersbach galt.