Niederwörresbach: Trinkwasser muss abgekocht werden

Foto: Roland Weihrauch/picture alliance/dpa

In Niederwörresbach muss das Trinkwasser vorerst abgekocht werden. Da eine turnusmäßige Trinkwasserüberprüfung den Verdacht einer Keimbelastung erbrachte, ordnete das Gesundheitsamt des Landkreises Birkenfeld als Vorsichtsmaßnahme an, in der Gemeinde Niederwörresbach das Trinkwasser abzukochen – und zwar bis zu einer negativen Nachbeprobung.