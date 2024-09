Plus Niederhambach Niederhambachs neuer Ortsbürgermeister: Bernd Jaekel setzt auf Teamwork Von Karsten Schultheiß i Im Umfeld des 2019 eingeweihten Niederhambacher Gemeinschaftshauses gibt es für den neuen Ortsbürgermeister Bernd Jaekel einiges zu tun. Foto: Karsten Schultheiß Der Ortsbürgermeister lotet Bedürfnisse und Prioritäten der Bevölkerung aus. Auf der Liste stehen unter anderem Grünflächen, festliche Veranstaltungen und der Spielplatz am Gemeinschaftshaus. Lesezeit: 3 Minuten

Als Mannschaftsspieler betrachtet sich der neue Niederhambacher Ortsbürgermeister Bernd Jaekel. Wert legt er auch darauf, die Bedürfnisse und Wünsche der Bevölkerung auszuloten. Deshalb klingelte er in den ersten beiden Monaten nach der am 9. Juni gewonnenen Urwahl an jeder Haustür in Heupweiler, Böschweiler und Burbach: „Ein Gespräch konnte auch mal ...