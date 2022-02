Eine Babykatze im Frühling oder ein Hund in den Sommerferien – zu manchen Zeiten ist das Vermitteln von Tieren einfacher, zu anderen Zeiten finden viele Vierbeiner nur schwer ein Zuhause. Die Initiative für Tiere in Not aus Idar-Oberstein vermittelt Tiere das ganze Jahr über, insbesondere nach Neujahr ist das nicht ganz einfach.