Plus Stipshausen/Laufersweiler

New Yorker besucht Stipshausen: Auf den Spuren einer vor dem NS geflüchteten Familie

Von Hermann Mosel

i Auch anhaltender strömender Regen konnte (von links) Vicki Tobar, Roger und Mitchell Blane nicht davon abhalten, den Spuren ihrer Vorfahren in Stipshausen nachzugehen. Foto: Hermann Mosel

Vicki Tobar aus New York besuchte „Stiebse“, um zu sehen, wo und wie die jüdischen Vorfahren einst in dem Ort gelebt haben. Tobars Familie floh 1938 aus der Region in die USA. Eine Emotionale Reise in die Vergangenheit