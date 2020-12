Reichenbach

Wegen der Corona-Pandemie kann das Ofenmuseum in diesem Jahr erst an Pfingstsonntag und Pfingstmontag, 31. Mai und 1. Juni, seine Pforten für die Besucher öffnen. Unter Einhaltung aller vorgegebenen Hygieneregelungen – auch Maskenpflicht – können maximal fünf Personen zeitgleich das Museum besichtigen. Bei kostenlosem Eintritt kann das von Maria und Wolfgang Lengler betriebene Museum jeweils sonntags und an Feiertagen in der Zeit von 10 bis 17 Uhr bis zum Reichenbacher Weihnachtsmarkt (am Samstag vor dem 1. Advent) besucht werden.