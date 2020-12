Idar-Oberstein

Offensichtlich trauen sich die Idar-Obersteiner in Corona-Zeiten nicht so wirklich ins Bad. Womöglich schreckten auch die hohen Sicherheitsstandards ein wenig ab, oder mittlerweile haben viele einen eigenen Pool hinterm Haus: Insgesamt war der Besuch im Naturbad in diesem Jahr deutlich geringer als in den Vorjahren – und das trotz extrem heißer Wochen im Juli und August.