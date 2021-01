Idar-Oberstein

Weihnachts- und Neujahrskonzerte sind in normalen Zeiten Ereignisse, mit denen diverse Formationen aus der Region ihr Publikum zu erfreuen pflegen. Pandemiebedingt konnten die an diesem Jahreswechsel nicht stattfinden. Mit Übertragungen des Offenen Kanals (OK) Idar-Oberstein/Herrstein im NaheTV versuchten zwei unserer Spitzenformationen – das Symphonische Blasorchester Obere Nahe und die Bläsergruppe Brass 4.1 –, ihren Anhängern zumindest einen kleinen virtuellen Ersatz zu bieten.