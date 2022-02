Die Pannenserie im neuen Birkenfelder Feuerwehrhaus reißt nicht ab. Wie Bürgermeister Bernhard Alscher am Mittwochabend in der Sitzung des VG-Rats in Schwollen mitteilte, gibt es im technischen Bereich des Gebäudes einen Wasserschaden. Die Konsequenz: Unter anderem musste die in einem großen Raum befindliche Einsatzzentrale provisorisch in den mobilen Einsatzleitwagen 1, der in der Fahrzeughalle steht, verlegt werden.