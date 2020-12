Baumholder

Anfang Dezember 2019 wurde das OIE-Biomasseheizwerk in Baumholder „angefeuert“. Dieses „Anfeuern“ unterscheidet sich kaum vom früheren ersten Erhitzen des Küchenherdes mit Papier und Holzspänen. Nachdem das Einheizen des Kessels erfolgreich verlief, sollte die Anlage im April offiziell mit einer Feierstunde in Betrieb genommen werden. Die Veranstaltung war jedoch – wie so viele ihrer Art – der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen.