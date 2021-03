Neues ÖPNV-Konzept: Akku- und Wasserstoffbusse sollen rollen

Jetzt also doch: Wenn im Herbst 2022 das neue ÖPNV-Konzept im Landkreis Birkenfeld an den Start geht, sollen im Nationalparklandkreis auch zwei Elektrobusse und ein Wasserstofffahrzeug in Betrieb gehen. Diese Empfehlung sprach der Kreisausschuss (KA) nach zwei Sitzungen, die weitgehend hinter verschlossenen Türen über die Bühne gingen und bei denen zahlreiche Fachleute und Vertreter des Verkehrsministeriums zugeschaltet waren, für den Kreistag aus, der das Thema „ÖPNV – Neuausschreibung der Linienbündel“ in seiner Sitzung am kommenden Montag, 22. März, ab 17 Uhr in der Messe Idar-Oberstein abschließend behandeln soll.