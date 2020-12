Neues Duo für Klima und Energie ist am Start

VG Birkenfeld

Zum 1. April 2020 hat Inga Klawitter die Nachfolge von Dr. Viktor Klein als Klimaschutzmanagerin bei der Verbandsgemeinde Birkenfeld angetreten. Zeitgleich startete Christoph Benkendorff, der ehemalige Klimaschutzmanager der VG Herrstein-Rhaunen, als Energiemanagementbeauftragter. Das neue Team wird sicherstellen, dass in der VG Birkenfeld auch in Zukunft klimafreundliche und energieeffiziente Projekte entwickelt und umgesetzt werden. In Corona-Zeiten war der Arbeitsstart für die beiden neuen Arbeitskräfte eine Herausforderung: Derzeit sind nur sehr wenige Menschen an ihren Arbeitsplätzen erreichbar, Veranstaltungen und Projekttreffen sind abgesagt oder auf unbestimmte Zeit verschoben. Arbeitsreich ist es für das neue Klimaschutzteam trotzdem.