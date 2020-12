Neues Buch über 80 „Glücksorte im Hunsrück“: Wo Rotkäppchen keine Angst haben muss

Kreis Birkenfeld

„Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt.“ Das wusste schon Johann Wolfgang von Goethe. Gerade in Corona-Zeiten sind Ausflüge vor der eigenen Haustür eine sinnvolle Alternative zum gewohnten Freizeitverhalten. Ein neues Buch, das zu Entdeckungstouren zwischen Saarburg und Oberwesel sowie Traben-Trarbach und Idar-Oberstein animiert, könnte dafür ein hilfreicher Lotse sein. „Glücksorte im Hunsrück – Fahr hin und werde glücklich“ heißt der Reiseführer von Andrea Fischer aus Züsch, der in einer Reihe des Düsseldorfer Droste-Verlags veröffentlicht wurde und insgesamt 80 lohnende Ziele auf dem „Hundsbuckel“ inklusive kleiner Abstechern an die Mosel und ins Nordsaarland vorstellt. Allein 16 Stationen sind Sehenswürdigkeiten und glückverheißenden Stätten im Kreis Birkenfeld gewidmet.