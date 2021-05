Es geht zurzeit Schlag auf Schlag: Die Verbandsgemeinde weitet das Netz der unter ihrer Regie stehenden Anlaufstellen für Corona-Schnelltests weiter aus. Ab Sonntag, 9. Mai, wird für diesen Zweck eine Zweigstelle in der alten Schule in Brücken, Trierer Straße 46, eröffnet. Sie wird anschließend an drei Wochentagen besetzt sein – und zwar sonntags von 10 bis 12 Uhr, dienstags von 17 bis 18 Uhr und freitags von 16.30 bis 18 Uhr.