Neues Amt: Mörschieder Timo Koch steht an Spitze des Campingplatzverbands

Als neuer Vorsitzender des Verbands der Campingwirtschaft Rheinland-Pfalz und Saarland (VCRS) wurde bei der Jahresversammlung am Sitz der Geschäftsstelle in Steinalben/Südwestpfalz der 41-jährige Timo Koch gewählt, dessen Familie den Campingplatz Harfenmühle in Mörschied betreibt.