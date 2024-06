Plus Baumholder

Neuerung am Baumholder Weiher: Eine Wassergarage für das Rettungsboot installiert

Von Benjamin Werle

i Das Motorboot der DLRG hat nun eine Wassergarage, die durch ein massives Gitter geschützt wird. Foto: Horbach/DLRG

Am Stadtweiher in Baumholder tut sich zurzeit einiges: Erst kürzlich hatte die DLRG-Ortsgruppe zur besseren Überwachung der Badeaktivitäten in der Nähe des Strands eine neue Containerwachstation aufgestellt (die NZ berichtete). Nun haben die Wasserretter unter der Weiherterrasse ein robustes Gatter installiert, in dem künftig das Motorboot untergebracht wird.