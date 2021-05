Ein zusätzlicher Wasserbehälter mit einem Volumen von 4800 Kubikmeter soll an der Steinbachtalsperre für eine größere Versorgungssicherheit sorgen und alte Probleme lösen. Dafür will der Wasserzweckverband (WZV) Birkenfeld weitere 5 Millionen Euro investieren. Damit könne man besser auf Störungen reagieren und bei Bedarfs- oder Zuflussschwankungen gezielter reagieren, erläuterte WZV-Werkleiter Horst Kürschner in der jüngsten Sitzung des Werksausschusses.