Am 1. März sollen die Bauarbeiten zum neuen Verkehrskreisel in Rhaunen beginnen. Das teilt die Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein-Rhaunen als zuständige Straßenverkehrsbehörde mit. Die Baumaßnahme erfolgt in sechs Bauabschnitten und wird voraussichtlich eineinhalb Jahre dauern. Im Zuge der Arbeiten werden auch die Wasserleitung und der Abwasserkanal erneuert.