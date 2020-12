Birkenfeld

Wenigstens muss man künftig nicht mehr im Regen stehen: Am Busbahnhof am Birkenfelder Talweiherplatz können sich Wartende bald wieder vor Regen schützen. Im Bereich des sogenannten Treff-Gebäudes, das Anfang Oktober abgerissen wurde, haben Mitarbeiter des städtischen Bauhofs in den vergangenen Tagen die elf Meter lange und vier Meter breite Bodenplatte für einen Unterstand eingesetzt.