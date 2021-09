Noch laufen die Sanierungsarbeiten am und im lange Zeit komplett verhüllten Gebäude in der Bahnhofstraße 5 auf Hochtouren, doch der vor wenigen Tagen installierte und offen liegende Schriftzug unter dem Flachdach zeigt die künftige Nutzung der bekannten Immobilie nun deutlich sichtbar an. Im Lauf des Oktobers will das bisher in der Trierer Straße 25 beheimatete Zahnzentrum Meier dorthin umziehen.