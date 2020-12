Birkenfeld

„Not macht erfinderisch“: Für die Richtigkeit dieses Sprichworts gibt es in der durch die Corona-Krise gebeutelten Birkenfelder Geschäfts- und Gastronomiewelt mit dem Eiscafé Venezia ein aktuelles Beispiel. Das Team um Inhaber Marco Vazzola, das wegen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie ausgerechnet in der nun beginnenden Frühjahrszeit keine Besucher mehr in seinem Café in der Achtstraße 13 empfangen darf, kann nach Zustimmung der entsprechenden Behörden seit Freitag einen Abhol- und Lieferservice anbieten.