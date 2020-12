Idar-Oberstein

Dass sein erstes Jahr an der Heinzenwies gleich so turbulent werden würde, konnte der neue Schulleiter nicht ahnen, als er im vergangenen Schuljahr vom Veldenz-Gymnasium Lauterecken kommend als kommissarischer Leiter das Heinzenwies-Gymnasium in Idar-Oberstein übernahm. Eigentlich wollte Frank Huck, der aus der Region stammt und selbst 1987 in Idar-Oberstein sein Abitur abgelegt hat, die Heinzenwies mit ihren vielen kulturellen und sportlichen Veranstaltungen im Laufe eines Jahres erst einmal genau kennenlernen, als ein Virus aus dem fernen China das Ansinnen verhinderte.