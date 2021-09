Der in Teilen neu formierte Vorstand des Sportclubs Birkenfeld (SCB) will die Verwirklichung eines Vorhabens forcieren, mit dem die Trainings- und für den Vereinsnachwuchs auch die Spielbedingungen deutlich verbessert werden können. Denn der kleine Trainingsrasenplatz, der sich unterhalb des Klubheims befindet, soll in eine Kunstrasenfläche mit einer Abmessung von etwa 48 mal 45 Metern umgewandelt werden.