Mithilfe zweier Spezialkräne wurde die Dorfglocke von Niederhambach am Freitag an die richtige Position manövriert. Mit großem technischen Aufwand wurde sie am Neubau der Lagerhalle installiert, die derzeit neben dem im Jahr 2019 eingeweihten Gemeinschaftshaus im Ortsteil Böschweiler entsteht.