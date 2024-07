Plus Hoppstädten-Weiersbach Neuer Ortsbürgermeister im NZ-Gespräch: Manuel Weber setzt auf Kompromisse Von Niels Heudtlaß i Manuel Weber (CDU) wird ab Ende August die Geschicke der größten Ortsgemeinde in der VG Birkenfeld leiten.

Foto: Joachim Kraß Manuel Weber wird Ende August das Amt als Ortsbürgermeister der Gemeinde Hoppstädten-Weiersbach antreten. Die Wahl der Bürger der größten Ortsgemeinde in der VG Birkenfeld fiel am 9. Juni eindeutig auf den Christdemokraten. Mit 73,4 Prozent der Stimmen setzte er sich gegen Amtsinhaber Peter Heyda (SPD) durch. Die Höhe der Zustimmung überraschte auch den frisch gebackenen Ortsbürgermeister, wie er zugibt. Lesezeit: 2 Minuten

„Dass die Menschen in Hoppstädten-Weiersbach mir ein derart großes Vertrauen entgegenbringen, macht mich stolz und lässt mich mit noch mehr Respekt an das Amt herangehen“, sagt Weber. Ein Amt, dem er sich gewachsen fühle. Denn Weber ist kein Unbekannter in der Kommunalpolitik. Seit 2003 ist er Mitglied der CDU und ...