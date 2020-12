Mit Wirkung zum 1. November 2020 ist Thomas Johann Mitglied des Vorstandes der OIE AG und leitet das Regionalzentrum Rhein-Nahe-Hunsrück der Westnetz GmbH. Er tritt damit die Nachfolge der bisherigen OIE-Vorständin Eva Wagner an, die in den Netzeinkauf der Westnetz nach Dortmund wechselt. Damit ist Johann verantwortlich für Planung, Bau, Instandhaltung und Betrieb der Strom-, Gas-, Wärmenetze und -anlagen in den Landkreisen Birkenfeld, Kusel, Bad Kreuznach, Alzey-Worms, Mainz-Bingen, Rhein-Hunsrück-Kreis.